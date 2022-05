{"_id":"628e1785e22a01202c1785a0","slug":"situation-will-worsen-if-the-drains-are-not-repaired-before-the-monsoon-in-agra","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Agra: एक साल से 272 जगह टूटी पड़ी हैं नालों की दीवारें, नहीं हुई मरम्मत तो मानसून में खतरनाक हो जाएंगे हालात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 26 May 2022 12:20 AM IST