Agra News: ट्रेनों में नहीं बदले हालात, 10 से चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें

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जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि त्योहारों पर 71 स्पेशल ट्रेनें 673 फेरे लगाएंगी। झांसी-हजरत निजामुद्दीन अनारक्षित स्पेशल (01901) 11, 12 और 13 नवंबर को कैंट पर रात 11:10 बजे पहुंचेगी। वापसी में 01902 ट्रेन 10, 12, 13 और 14 नवंबर को सुबह 9:10 बजे कैंट पहुंचेगी। ललितपुर-हजरत निजामुद्दीन आरक्षित स्पेशल (01927) 10 नवंबर को रात 11:10 बजे और वापसी में 01928 ट्रेन 11 नवंबर को सुबह 9:10 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी।ईदगाह स्टेशन पर अहमदाबाद-राजगीर स्पेशल (09441) 11 नवंबर को दोपहर 1:57 बजे और राजगीर-अहमदाबाद स्पेशल (09442) 13 नवंबर को सुबह 4:48 बजे पहुंचेगी। राजकोट-बरौनी स्पेशल (09569) 12, 19 और 26 नवंबर को सुबह 11:40 बजे तथा बरौनी-राजकोट स्पेशल (09570) 14, 21 और 28 नवंबर को शाम 4:50 बजे पहुंचेगी। साबरमती-मुजफ्फरपुर स्पेशल (09473) 14 नवंबर को सुबह 9:39 बजे और वापसी में मुजफ्फरपुर-साबरमती स्पेशल (09474) 16 नवंबर को रात 2:24 बजे ईदगाह पहुंचेगी। इनसे बिहार, गुजरात, राजस्थान और पूर्वांचल के यात्रियों को राहत मिलेगी।