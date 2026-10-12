Agra News: उखर्रा में दूसरे दिन भी धरना, रास्ते की की मांग पर अड़े

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सैनिक विहार, दुर्गा पैलेस, शांति नगर, शंभू पैलेस और नगला लटूरी सिंह क्षेत्र के सैकड़ों निवासी आवागमन की समस्या से जूझ रहे हैं। मुख्य मार्ग से जुड़ने के लिए कोई उचित रास्ता न होने से इन कॉलोनियों के लोगों का आक्रोश सड़कों पर आ गया है। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनका यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक उन्हें आवागमन के लिए स्थायी रास्ता नहीं मिल जाता। एसडीएम सदर विक्रम राघव का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है। लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को भेजकर जांच कराई जाएगी। शिकायत मिलने पर समाधान कराया जाएगा।