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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Sit-in protest continues for the second day in Ukharra; protesters remain firm on the demand for a road.

Agra News: उखर्रा में दूसरे दिन भी धरना, रास्ते की की मांग पर अड़े

Mon, 12 Oct 2026 02:57 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 12 Oct 2026 02:57 AM IST
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Sit-in protest continues for the second day in Ukharra; protesters remain firm on the demand for a road.
उखर्रा रोड के समीप क्षेत्रीय निवासियों का रास्ते की मांग के लिए चल रहा अनिश्चितकालीन धरना
आगरा। शहर के राजकीय महाविद्यालय, उखर्रा रोड के समीप क्षेत्रीय निवासियों का रास्ते की मांग के लिए चल रहा अनिश्चितकालीन धरना रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। दिन ढलने के बाद, रात में भी लोग धरनास्थल पर ही डटे रहे।
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सैनिक विहार, दुर्गा पैलेस, शांति नगर, शंभू पैलेस और नगला लटूरी सिंह क्षेत्र के सैकड़ों निवासी आवागमन की समस्या से जूझ रहे हैं। मुख्य मार्ग से जुड़ने के लिए कोई उचित रास्ता न होने से इन कॉलोनियों के लोगों का आक्रोश सड़कों पर आ गया है। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि उनका यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक उन्हें आवागमन के लिए स्थायी रास्ता नहीं मिल जाता। एसडीएम सदर विक्रम राघव का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं है। लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को भेजकर जांच कराई जाएगी। शिकायत मिलने पर समाधान कराया जाएगा।
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