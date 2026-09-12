Agra News: श्याम ने 1600 मीटर दौड़ और लंबी कूद में योगेश ने मारी बाजी

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1600 मीटर दौड़ में चीत निवासी श्याम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अभिषेक कुशवाह द्वितीय और किशनवीर तृतीय रहे। वहीं 1000 मीटर दौड़ में सैंया निवासी हरिकांत ने बाजी मारी। खेरागढ़ के टिंकू द्वितीय और नौनी के प्रांशु तृतीय स्थान पर रहे। लंबी कूद में लालपुर निवासी योगेश राजपूत ने प्रथम स्थान हासिल किया। तेहरा के राहुल कुमार द्वितीय और लालपुर के गजेंद्र सिंह राजपूत तृतीय रहे।इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ सहकारी ग्राम विकास बैंक खेरागढ़ के अध्यक्ष विजय पाल सिकरवार ने किया। समापन पर आयोजन समिति की ओर से विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर संदीप कुमार शास्त्री, ओमकार सिंह, गोपाल परमार, राजेश सिकरवार, राघवेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, रामनाथ सिंह, यशपाल सिंह मौजूद रहे।