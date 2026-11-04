Agra News: बाह की शिवानी ने बढ़ाया आगरा का मान

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बाह के किंदरपुरा गांव के संजय सिंह, करीना देवी की बेटी शिवानी यादव दामोदर इंटर कॉलेज होलीपुरा में 10वीं की छात्रा है। उसने 14 वर्ष आयु वर्ग में जिला और मंडल स्तर पर 200 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता था। प्रयागराज में स्टेट एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरते हुए स्वर्ण पदक जीता है। बेटी की शानदार उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। शिवानी यादव ने बताया वह देश के लिए विदेशी धरती पर पदक जीतने के सपने को जीने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। कॉलेज के प्रधानाचार्य रमाकांत शर्मा ने बताया शिवानी यादव ने कॉलेज का गौरव बढ़ाया है। उसे समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

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बाह। प्रयागराज के मदनमोहन मालवीय स्टेडियम में 30 अक्तूबर से 3 नवंबर तक चली 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में दामोदर इंटर कॉलेज होलीपुरा की 10 वीं की छात्रा शिवानी यादव ने 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर आगरा का मान बढ़ाया है। उसे 400 मीटर दौड़ में भी कांस्य पदक मिला है।