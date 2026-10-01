Agra News: शिक्षक सीट पर सात और स्नातक के लिए नौ नामांकन पत्र खरीदे

विज्ञापन

आगरा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड शिक्षक व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया जोर पकड़ने लगी है। दूसरे दिन बुधवार को कमिश्नरी स्थित न्यायालय आयुक्त कक्ष में दावेदारों की भीड़ रही। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सात नामांकन फॉर्म खरीदे गए। पर्चा लेने वालों में आकाश अग्रवाल, मदन मोहन शर्मा, अमित कुमार, धीरज सिंह, प्रकाश चंद्र, जगवीर सिंह और शैलेंद्र कुमार सिंह शामिल हैं। वहीं, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नौ दावेदारों में सुरेश कुमार मलानी, यतेंद्र सिंह गहलोत, अनुराग सिंह, आनंद कुमार, रूप सिंह, रघुराज सिंह, अंजू पाल, राहुल गुप्ता व राजेंद्र सिंह ने पर्चे प्राप्त किए। संवाद