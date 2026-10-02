Agra News: बिना नक्शा पास कराए बन रहे सात अवैध निर्माण सील
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:55 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:55 AM IST
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आगरा। बिना नक्शा पास कराए बन रहे सात अनधिकृत निर्माणों को बृहस्पतिवार को आगरा विकास प्राधिकरण ने सील किया। प्राधिकरण उपाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि वार्ड ताजगंज-प्रथम के अंतर्गत बमरौली रोड, नियर स्टार सिटी, नैनाना जाट पर राजकुमारी का अवैध निर्माण सील किया गया।
इसी तरह नवभारत हॉस्पिटल के सामने, नगला माकरोल पर शेर सिंह, बमरौली रोड, राजीव विहार कॉलोनी, जेडीएन इंटरनेशनल स्कूल के पास कृष्णवीर भी बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण करा रहे थे। इनके भवन सील किए गए। वार्ड छत्ता-प्रथम के अंतर्गत नुनिहाई रोड, राधा गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने, नगला बालचंद पर अभिषेक कौशल, हरविलास बिल्डिंग मैटेरियल के बगल, नुनिहाई रोड पर विमल राठौर के निर्माण भी सील किए गए। वार्ड छत्ता-द्वितीय के अंतर्गत 100 फुटा रोड, कालिंदी विहार पर विशाल गुप्ता का निर्माण सील किया गया। लोहामंडी वार्ड के अंतर्गत कंचन विहार फेज-3 राहुल नगर दहतोरा में उस्मान अली के निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।
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इसी तरह नवभारत हॉस्पिटल के सामने, नगला माकरोल पर शेर सिंह, बमरौली रोड, राजीव विहार कॉलोनी, जेडीएन इंटरनेशनल स्कूल के पास कृष्णवीर भी बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण करा रहे थे। इनके भवन सील किए गए। वार्ड छत्ता-प्रथम के अंतर्गत नुनिहाई रोड, राधा गोविंद ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने, नगला बालचंद पर अभिषेक कौशल, हरविलास बिल्डिंग मैटेरियल के बगल, नुनिहाई रोड पर विमल राठौर के निर्माण भी सील किए गए। वार्ड छत्ता-द्वितीय के अंतर्गत 100 फुटा रोड, कालिंदी विहार पर विशाल गुप्ता का निर्माण सील किया गया। लोहामंडी वार्ड के अंतर्गत कंचन विहार फेज-3 राहुल नगर दहतोरा में उस्मान अली के निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।
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