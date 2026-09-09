फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Seized Medicines Dumped in Open at CMO Office Government Seeks Report Probe Begins

यूपी: जब्त दवाओं को कचरे की तरह खुले में फेंका, शासन ने तलब की रिपोर्ट; सहायक आयुक्त ने शुरू की जांच

Wed, 09 Sep 2026 09:54 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 09 Sep 2026 09:54 AM IST
सार

सीएमओ कार्यालय परिसर में औषधि विभाग की ओर से जब्त की गई दवाएं खुले में कचरे की तरह पड़ी रहीं, जिनमें से अधिकांश बारिश में सड़कर खराब हो गईं। मामला सामने आने के बाद शासन ने रिपोर्ट तलब की है और सहायक आयुक्त औषधि ने जांच शुरू कर दवाओं को सुरक्षित स्थान पर रखने के निर्देश दिए हैं।
 

विज्ञापन
Seized Medicines Dumped in Open at CMO Office Government Seeks Report Probe Begins
जब्त दवाओं को कचरे की तरह खुले में फेंका - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 कार्रवाई में जब्त की गई दवाओं की बेकदरी पर शासन गंभीर है। पूरे मामले की औषधि विभाग से रिपोर्ट तलब की गई है। मंगलवार को औषधि विभाग की टीम ने मौके पर जाकर दवाओं का हाल देखा। सहायक आयुक्त ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा।
विज्ञापन


औषधि विभाग ने अवैध गोदाम, मेडिकल स्टोर से जांच के दौरान नकली, सैंपल समेत अन्य दवाओं को जब्त किया था। इनको सुरक्षित स्थान पर रखने के बजाय सीएमओ कार्यालय स्थित मलेरिया विभाग के पास खुले में फेंक दिया गया। बारिश में अधिकांश दवाएं सड़-गल गईं। इस बारे में खबर प्रकाशित होने के बाद शासन ने सहायक आयुक्त औषधि से रिपोर्ट तलब की है।
विज्ञापन


सहायक आयुक्त औषधि अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया के मौके पर जाकर स्थिति देखी गई। दवाएं बेहद खराब हालत में हैं। मैंने और औषधि निरीक्षक ने हाल ही में जॉइन किया है। ऐसे में पूर्व में तैनात रहे औषधि निरीक्षकों से रिपोर्ट मांगी है। उनसे पूछा गया है कि ये दवाएं किस मामले में किस मेडिकल फर्म, गोदाम या मेडिकल स्टोर से बरामद की हैं। बुधवार को इन दवाओं को सुरक्षित स्थान पर रखवाया जाएगा। इसकी रिपोर्ट शासन को भी भेज रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


दवा माफिया को बचाने की साजिश
आगरा जिला केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशु शर्मा का कहना है कि औषधि विभाग की कारवाई दिखावे भर के लिए है। जिस तरह से जब्त दवाओं को बाहर फेंका गया है। उससे साबित हो रहा है कि यह सबूत मिटाने की साजिश है। यह बड़े दवा माफिया हैं, जिनकी ऊपर तक पहुंच है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए। इसके साथ ही अन्य दवाओं के रखरखाव के बारे में भी जांच कराई जाए।


दवाओं के ढेर में निकला था सांप
सीएमओ कार्यालय में खुले में पड़ी औषधि विभाग की जब्त दवाओं में बीते दिनों सांप भी निकल आया था। इससे मलेरिया विभाग में अफरा-तफरी मच गई थी। इससे विभाग के कर्मचारी एहतियात भी बरत रहे हैं।


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed