Agra News: सीवर लाइन टूटने से धंसी सड़क, गाड़ियां फंसीं, लगा जाम

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बुधवार सुबह 7 बजे स्कूली बच्चों को लेने जा रही वैन राजनगर स्थित जूता मंडी के सामने सड़क धंसने से फंस गई। क्षेत्रीय पार्षद बंटी माहौर के मुताबिक सीवर लाइन का तेज बहाव होने से करीब 20 फीट का हिस्सा पूरी तरह से खोखला हो गया। यहां सीएम ग्रिड की सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए आया पानी का टैंकर और ट्रैक्टर खोखली सड़क पर चला तो फंस गया। दो वाहन एक साथ फंसे तो हाइड्रा और बुलडोजर के जरिए वाहनों को निकलवाया गया। सीएम ग्रिड के तहत चल रहे काम के चलते यहां कटान से हुए गड़्ढों को भरवाया गया। जलकल विभाग को सूचना देने पर वीए टेक वबाग की टीम पहुंची, जिसने शाम तक राजनगर पंपिंग स्टेशन की मुख्य सीवर लाइन को जुड़वाया, तब जाकर पंपिंग स्टेशन रात में चालू किया जा सका।- सड़कों पर चलना मुश्किल है। कभी भी कोई भी सड़क धंस रही है। वैन और ट्रैक्टर सड़क धंसने से फंस गए। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। निगम सड़कों और सीवर लाइनों का सर्वे कराकर जर्जर लाइनें बदलवाए।- बंटी माहौर, पार्षद, राजनगर- जूता मंडी के सामने की सड़क पर सीवर गला हुआ पाइप निकला है। इसी के लीक होने के कारण सीवर सड़क के अंदर ही अंदर भरकर मिट्टी का कटान करता रहा। दो गाड़ियां इसमें फंस गई थी, जिन्हें तत्काल ही बाहर निकलवाया गया और मरम्मत के निर्देश दिए गएअरविंद श्रीवास्तव, चीफ इंजीनियर, नगर निगम- राजनगर पंपिंग स्टेशन से कोठी मीना बाजार के बीच यह राइजिंग मेन टूटी थी, जिसकी मरम्मत करा दी गई है। रात में ही लाइन चालू कर दी गई है। 8 इंच व्यास की इस लाइन के जरिए राजनगर से बिचपुरी 40 एमएलडी एसटीपी तक सीवर भेजते हैं।- तनवीर शर्मा, प्रोजेक्ट मैनेजर, वीए टेक वबागखंदारी में सीवर लाइन लीक होने से धंसी सड़कबुधवार की सुबह ही खंदारी में सीवर लाइन के कारण सड़क धंस गई। मैनहोल के पास का करीब 5 फीट हिस्सा धंसा तो लोगों ने यहां हादसे से बचाव के लिए पेड़ों की टहनियां और मलबा डलवा दिया ताकि कोई हादसे का शिकार न हो। मानसून से पहले ही सड़क के गड्ढाें को भरवाया गया था। निगम के चीफ इंजीनियर अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क धंसने की जांच कराई जाएगी। टीम भेजकर बृहस्पतिवार को मरम्मत कराएंगे।