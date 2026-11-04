फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Road caves due to sewer line in front of college at Hariparvat in Agra

आगरा में फिर धंसी सड़क: हरीपर्वत पर कॉलेज के सामने हुआ गड्ढा, चार महीने पहले बिछाई थी सीवर लाइन

Wed, 04 Nov 2026 03:14 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 04 Nov 2026 03:14 PM IST
सार

आगरा में एक बार फिर सड़क धंसने का मामला सामने आया है। हरीपर्वत चाैराहे के पास सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया। चार महीने पहले इस रोड पर सीवर लाइन बिछाई गई थी। 

विज्ञापन
Road caves due to sewer line in front of college at Hariparvat in Agra
सड़क धंसने से हुआ गड्ढा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के हरीपर्वत चौराहा से संजय प्लेस की ओर एमडी जैन इंटर कॉलेज के ठीक सामने सड़क धंस गई। सीवर लाइन के रिसाव और सेटलमेंट के कारण धंसी सड़क पर गड्ढा हो गया। करीब आठ फीट लंबाई और डेढ़ फीट तक गहराई में धंसी सड़क के कारण मंगलवार को वाहन चालक गिरने के डर से बचते हुए निकले।
विज्ञापन


सूरसदन से हरीपर्वत जाने वाले वाहन एमडी जैन इंटर कॉलेज से ही यू-टर्न लेकर हरीपर्वत थाने के सामने से निकलने की व्यवस्था है। ऐसे में यहां यू टर्न लेते ही गड्ढे के कारण वाहन एक लेन पर फंसे रहे। सड़कों के धंसने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ज्यादातर मामलों में पानी और सीवर की लाइनें लीक होना प्रमुख कारण है। मंगलवार सुबह एमडी जैन इंटर कॉलेज, हरीपर्वत के सामने सड़क धंस गई। इससे जाम की भी समस्या हो गई।
विज्ञापन


हरीपर्वत चौराहा पर मेट्रो निर्माण कार्य के कारण पाइलिंग और ड्रिलिंग के चलते सीवर लाइन चार बार लीक हो चुकी है। इस वजह से थाने के सामने, होटल होली-डे-इन के सामने और एमजी रोड पर चार बार सड़क धंस चुकी है। इसके अलावा पुरानी मंडी-किला रोड, दयालबाग, कमला नगर, फतेहाबाद रोड, आवास विकास, कर्मयोगी एन्क्लेव क्षेत्र में मानसून के दौरान करीब 45 से ज्यादा जगहों पर सड़कें धंस चुकी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


एमडी जैन इंटर कॉलेज के सामने पाइपलाइन के कारण मिट्टी का सेटलमेंट हुआ है, जिस वजह से गड्ढा हो गया। इंजीनियर को भेजकर सर्वे कराया है। गड्ढा भरवाकर सुबह तक ठीक करा दिया जाएगा। -अरविंद श्रीवास्तव, चीफ इंजीनियर, नगर निगम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed