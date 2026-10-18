Agra News: दो जेई और एक एई पर कार्रवाई के लिए शासन को भेजी रिपोर्ट

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अमर उजाला में इस फर्जी एनओसी प्रकरण के खुलासे और प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। एडीए ने मामले में दोषी पाए गए एक जेई को निलंबित करने की संस्तुति की है। दूसरे जेई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए शासन को लिखा गया है। इसके अलावा, पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित सहायक इंजीनियर (एई) को चेतावनी जारी की गई है। यह पूरा विवाद तब तूल पकड़ा जब मालती शर्मा मामले में स्वीकृत नक्शे के लिए लगाई गई एनओसी फर्जी पाई गई।सबसे बड़ा सवाल यह रहा कि फर्जीवाड़े की बात सामने आने के बावजूद जिम्मेदार अभियंताओं ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। इतना ही नहीं, मौके पर स्वीकृत नक्शा रिहायशी उपयोग का था लेकिन उसकी आड़ में अवैध व्यावसायिक निर्माण का खेल चलता रहा। फिलहाल शासन स्तर से रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय आने के बाद इन इंजीनियरों पर बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है, जिससे प्राधिकरण में खलबली मची हुई है। एडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। वहां से जो भी निर्देश या आदेश आएंगे, उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।