फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Report sent to the administration seeking action against two JEs and one AE

Agra News: दो जेई और एक एई पर कार्रवाई के लिए शासन को भेजी रिपोर्ट

Sun, 18 Oct 2026 03:04 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
Report sent to the administration seeking action against two JEs and one AE
आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) में फर्जी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के सहारे नक्शा पास करने और अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के मामले में गाज गिरनी शुरू हो गई है। प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया संलिप्त पाए गए दो जूनियर इंजीनियरों (जेई) और एक सहायक इंजीनियर (एई) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी है।
विज्ञापन


अमर उजाला में इस फर्जी एनओसी प्रकरण के खुलासे और प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। एडीए ने मामले में दोषी पाए गए एक जेई को निलंबित करने की संस्तुति की है। दूसरे जेई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए शासन को लिखा गया है। इसके अलावा, पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित सहायक इंजीनियर (एई) को चेतावनी जारी की गई है। यह पूरा विवाद तब तूल पकड़ा जब मालती शर्मा मामले में स्वीकृत नक्शे के लिए लगाई गई एनओसी फर्जी पाई गई।
विज्ञापन

सबसे बड़ा सवाल यह रहा कि फर्जीवाड़े की बात सामने आने के बावजूद जिम्मेदार अभियंताओं ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की। इतना ही नहीं, मौके पर स्वीकृत नक्शा रिहायशी उपयोग का था लेकिन उसकी आड़ में अवैध व्यावसायिक निर्माण का खेल चलता रहा। फिलहाल शासन स्तर से रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय आने के बाद इन इंजीनियरों पर बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है, जिससे प्राधिकरण में खलबली मची हुई है। एडीए उपाध्यक्ष विजय कुमार ने बताया कि शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। वहां से जो भी निर्देश या आदेश आएंगे, उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed