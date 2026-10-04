Agra News: रेड ड्रैगन ने जीता एएससीए कप

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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रेड ड्रैगन ने 25 ओवर में आठ विकेट पर 123 रन बनाए। सूरज ने 33 और प्रथम यादव ने 22 रन बनाकर योगदान दिया। ब्लैक पैंथर के बंसल, प्रणव और राघव ने तीन-तीन विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ब्लैक पैंथर की टीम रेड ड्रैगन की गेंदबाजी के सामने दबाव में आ गई। कप्तान आकाश ने चार विकेट चटकाए, जबकि उत्कर्ष ने दो विकेट लेकर जीत की राह आसान कर दी। पूरी टीम 110 रन पर सिमट गई।आकाश को फाइनल में शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के साथ शृंखला का भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। ब्लैक पैंथर के बंसल को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और समग्र पाराशर को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षक का पुरस्कार मिला। समापन समारोह में डॉ. वीपी सिंह, डॉ. अजीत सिंह और डॉ. राजीव पचौरी ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की।