{"_id":"627de15dc2459273d72fe0c0","slug":"rashtriya-hindu-parishad-will-take-refuge-in-supreme-court-to-know-the-secret-of-20-rooms-of-taj-mahal","type":"story","status":"publish","title_hn":"ताजमहल विवाद: 20 कमरों के रहस्य से उठेगा पर्दा! राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने कहा- अभी बचा है एक रास्ता ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 13 May 2022 10:12 AM IST