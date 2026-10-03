जनकपुरी महोत्सव 2026: सिया को ब्याहने 7 अक्तूबर को पहुंचेंगे प्रभु श्रीराम, जानें कब निकलेगा जानकी का डोला

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जनकपुरी महिला समिति की अध्यक्ष अमृता पोरवाल ने बताया कि इस बार माता जानकी के डोले में महिलाएं बनारसी साड़ी पहनेंगी। आरती संयोजिका शीतल अग्रवाल ने बताया कि मेहंदी में भी महिला समिति की सदस्य एक ही ड्रेस कोड में नजर आएंगी। मुख्य संरक्षक आरती शर्मा और मुख्य संयोजिका शुचि खंडेलवाल के निर्देशन में तैयारियां चल रही हैं। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष आकाश ग्वाला,धर्मेश जैन, अशोक गुप्ता, अंकुश मित्तल, सतीश ठाकुर, धीरज शर्मा, प्रशांत जैन, शालिनी पोरवाल आदि उपस्थित रहे।7 अक्तूबर को सुबह छह बजे गणपति किंग्स काउंटी में श्रीराम बरात का भव्य स्वागत होगा। मीडिया प्रभारी राणा सुशील सिंह ने बताया कि सुबह 11 बजे भावना एस्टेट स्थित भावनेश्वर मंदिर में तुलसी-शालिग्राम विवाह का आयोजन होगा। जनक मंच से श्रीराम और अन्य स्वरूपों के दर्शन होंगे। नासिक का लाइव बैंड गणेश वंदना और इंडिया गॉट टैलेंट की टीम हनुमान स्तुति प्रस्तुत करेगी। 8 अक्तूबर को राम रघु आनंदा के सामने पारंपरिक बड़हार की दावत होगी। महामंत्री मनोज जादौन ने बताया कि शाम को गायक कुमार विशु श्रीराम भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे। 9 अक्तूबर को स्वरूप दर्शन होंगे और रात में स्वरूपों की विदाई की जाएगी।महोत्सव के मुख्य मार्गदर्शक अजय गर्ग ने बताया कि पूरे जनकपुरी क्षेत्र में उड़ते हुए हनुमान और वानर सेना के स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। 10 अक्तूबर को सम्मान समारोह के बाद जनक मंच पर रामायण की संगीतमय प्रस्तुति होगी। इसमें गौरव खन्ना श्रीराम, बिंदु दारा सिंह हनुमान, आर्य बब्बर रावण और प्राची कामले सीता की भूमिका निभाएंगी। तुषार कालिया शिव तांडव की विशेष प्रस्तुति देंगे।श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुरुषोत्तम दास सावित्री देवी कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर के पास और राम रघु आनंदा के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मुख्य संयोजक मनोज बंसल ने बताया कि पार्किंग स्थल से जनकपुरी के मुख्य द्वार तक इलेक्ट्रिक वाहनों से श्रद्धालुओं को पहुंचाने की व्यवस्था रहेगी। वीआईपी यातायात के लिए कैंसर केयर सेंटर से भावना एस्टेट गेट नंबर-2 की ओर मार्ग निर्धारित किया गया है।