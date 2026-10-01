Agra News: सिकंदरा सबस्टेशन के ब्रेकर में फाॅल्ट से दो घंटे गुल रही बिजली

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सिकंदरा सबस्टेशन की सीटी और ब्रेकर में आई तकनीकी खराबी के कारण इससे जुड़े क्षेत्रों में शाम छह बजे बिजली गुल हो गई। इससे औद्योगिक क्षेत्र यूपीएसआईडीसी की फैक्टरियों में मशीनें ठप हो गईं तो आवासीय क्षेत्रों के लोग परेशान हो गए। अचानक बिजली गुल होने से स्थानीय लोगों और औद्योगिक इकाइयों ने कॉल सेंटर पर फोन करना शुरू कर दिया। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने बताया कि तकनीकी कर्मचारियों द्वारा फॉल्ट को ठीक करने और लाइन को दुरुस्त करने का काम किया गया। रात आठ बजे आपूर्ति सुचारू कर दी गई। सबस्टेशन के ब्रेकर में कुछ खामी आ जाने से यह शटडाउन लिया गया था।

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आगरा। सिकंदरा 33 केवी सबस्टेशन के ब्रेकर में फॉल्ट के कारण बुधवार शाम को इससे जुड़े क्षेत्राें में बिजली का संकट आ गया। इस वजह से बोदला-1, तेज शू, श्रीजी पुरम, औद्योगिक क्षेत्र यूपीएसआईडीसी और सिकंदरा क्षेत्र के फीडर से बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। शाम को 6 बजे से रात 8 बजे के बीच यह संकट बना रहा। रात में फॉल्ट ठीक किया जा सका, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।