Agra News: पांटून पुल चालू, 150 गांवों के लोगों को मिली राहत

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चंबल नदी के पिनाहट घाट पर पांटून पुल कई बरसों से बनता रहा है। पुल 15 अक्तूबर से 15 जून तक संचालित होता है। बारिश में नदी की बाढ़ को देखते हुए पुल हटा लिया जाता है। इस दौरान यहां लोक निर्माण विभाग की ओर से मोटरबोट चलाई जाती है। हालांकि इस बार वन विभाग की आपत्तियों के कारण मोटरबोट का संचालन बंद करा दिया गया था। इससे करीब 4 महीने से ग्रामीण आने-जाने की मुश्किलें झेल रहे थे। लोगों को करीब 90-120 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर आना-जाना पड़ रहा था। ग्रामीण लंबे समय से पांटून पुल शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। दिवाली और बटेश्वर मेले से पहले पुल का संचालन शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी है। लोक निर्माण विभाग के एई हरीश कुमार ने बताया कि इससे दोनों राज्यों के लोगों को आने-जाने की सुविधा मिलेगी।

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पिनाहट। चंबल नदी के पिनाहट घाट पर बुधवार सुबह पांटून पुल बनकर तैयार हो गया। इसके साथ ही लोक निर्माण ने इस पर आवागमन भी शुरू करा दिया। पुल चालू होने से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती करीब 150 गांवों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। पुलिस ने पुल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। खराब स्लीपर हटाने के लिए कहा।