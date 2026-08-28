Agra News: स्कूल गेट तक भरा तालाब का पानी, टूटी खिड़की से गए बच्चे और शिक्षक

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कई दिनों से लगातार बारिश से क्षेत्र के कई गांवों में तालाब उफना गए हैं। हींसकी गांव में भी तालाब का पानी घरों और विद्यालय तक पहुंच गया। विद्यालय के मुख्य गेट के सामने पानी भरने के कारण शिक्षक और बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करने में परेशानी हुई। बृहस्पतिवार को बच्चे और शिक्षक स्कूल की टूटी खिड़की से भीतर जाते दिखे। इसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते तालाब की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था करा दी जाती, तो बारिश के दौरान ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। ग्रामीणों ने जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है।

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फतेहाबाद। लगातार बारिश और जलनिकासी की बदइंतजामी ने फतेहाबाद के हींसकी गांव के बच्चों का रास्ता बंद कर दिया है। तालाब का पानी स्कूल के गेट तक भरा है। इससे शिक्षक और बच्चों को मजबूरन टूटी खिड़की विद्यालय में जाना पड़ा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।