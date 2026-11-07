Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Pollution worsens condition of respiratory patients; rise in cases of asthma attacks

Agra News: प्रदूषण से सांस रोगियों की हालत खराब, अस्थमा अटैक के मरीज बढ़े

Sat, 07 Nov 2026 02:49 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 07 Nov 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
Pollution worsens condition of respiratory patients; rise in cases of asthma attacks
आगरा। बढ़ता प्रदूषण लोगों को बीमार बना रहा है। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी और इमरजेंसी में नाक, गले और आंखों की एलर्जी के मरीज बढ़ रहे हैं। अस्थमा अटैक और सांस-टीबी रोग के मरीज आ रहे हैं। हालत खराब होने पर इन्हें भर्ती कर ऑक्सीजन देना पड़ रहा है।
विज्ञापन


वक्ष एवं क्षय रोग विभाग के डॉ. गजेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि हवा में धूल-धुआं अधिक होने से फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है। इससे सीने में जकड़न, दर्द, तेज खांसी, बलगम की शिकायत अधिक हो गई है। अस्थमा और सांस के मरीजों की हालत ज्यादा खराब है। अस्थमा अटैक और सांस व टीबी के मरीजों की परेशानी बढ़ी मिल रही है। रोजाना 8 से 10 मरीज गंभीर हालत में भर्ती हो रहे हैं।
विज्ञापन

एसएन की नाक, कान और गला रोग विभागाध्यक्ष डॉ. रीतू गुप्ता ने बताया कि धूल-धुआं के कण नाक व गले में पहुंचकर संक्रमण कर रहे हैं। इससे बार-बार छींक आना, जुकाम होना, नाक में खुजली-जलन की परेशानी हो रही है। ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नेत्र रोग विभाग के डॉ. तिरुपति नाथ ने बताया कि आंखों में धूल के कण पहुंच रहे हैं। इससे एलर्जी हो रही है। लाल होना, खुजली और जलन की शिकायत भी मिल रही है। आंखों को रगड़ने पर कॉर्निया में जख्म हो रहे हैं। इनमें बच्चों की संख्या अधिक है।
विज्ञापन
विज्ञापन




इन बातों का रखें ध्यान

- बेवजह घर से बाहर जाने से बचें। धूल-धुआं से बचें।

- एक बार में ही बाजार से खरीदारी कर लाएं।
- चश्मा लगाकर घर से निकलें, मास्क लगाएं।
- आंख में धूल जाने पर साफ पानी से धोएं, उसे रगड़े नहीं।

- सीने में जकड़न पर सुबह-शाम भाप लें, दवाएं एडजस्ट कराएं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed