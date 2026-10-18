एमएलसी चुनाव: मतदान कर्मियों को दिया प्रशिक्षण, मंडी समिति से 22 अक्तूबर को रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां

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इस चुनाव में मतपत्र और मतपेटिका का प्रयोग होता है, इसलिए कार्मिकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अपर जिलाधिकारी (नगर) यमुनाधर चौहान ने बताया कि मतदान के लिए मतदाताओं को अपना फोटो पहचान पत्र या आयोग की ओर से मान्य वैकल्पिक दस्तावेज (जैसे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) प्रस्तुत करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान मतदान अधिकारियों को मतदाता सत्यापन, मतपत्र वितरण और वरीयता अंकित करने के नियमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अमित कुमार सहित समस्त संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने और प्रत्याशियों को समय पर प्रचार की अनुमति देने के लिए अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) प्रशांत कुमार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी या उनके निर्वाचन एजेंट अब जनसभाएं करने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, प्रचार वाहनों, रैली और जुलूस निकालने के लिए जो भी अनुमति पत्र देंगे, उनका समयबद्ध तरीके से यह निस्तारण करेंगे।