एनएसयूआई नेताओं पर कार्रवाई की मांग: आगरा काॅलेज प्राचार्य ने डीएम को लिखा पत्र, अराजकता फैलाने का आरोप

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प्राचार्य ने एनएसयूआई की ओर से लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को निराधार बताया है। कहा कि छात्र नेता विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अपने परिचितों को प्रवेश दिलाने की सिफारिश लेकर आए थे। प्रवेश नहीं देने के बाद कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाए जाने लगे। विज्ञापन



प्राचार्य ने यह भी आरोप लगाया है कि संगठन के पदाधिकारी कॉलेज के शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करने और प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने डीएम से पुलिस और प्रशासन का सहयोग उपलब्ध कराने तथा मिथ्या आरोप लगाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। विज्ञापन विज्ञापन

प्राचार्य ने एनएसयूआई की ओर से लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को निराधार बताया है। कहा कि छात्र नेता विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अपने परिचितों को प्रवेश दिलाने की सिफारिश लेकर आए थे। प्रवेश नहीं देने के बाद कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाए जाने लगे।प्राचार्य ने यह भी आरोप लगाया है कि संगठन के पदाधिकारी कॉलेज के शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करने और प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने डीएम से पुलिस और प्रशासन का सहयोग उपलब्ध कराने तथा मिथ्या आरोप लगाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

आगरा कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं का विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। एनएसयूआई द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के दो दिन बाद प्राचार्य प्रो. सीके गौतम ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर छात्र नेताओं पर अराजकता फैलाने और प्रवेश का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने डीएम मनीष बंसल को पत्र लिखकर छात्र नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने छात्र नेताओं पर अराजकता फैलाने, मारपीट की धमकी देने और कॉलेज प्रशासन पर अनुचित दबाव बनाने का आरोप लगाया है।