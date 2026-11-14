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ताजमहल की सुरक्षा पर मंथन: पुलिस कमिश्नर और डीएम ने सीआईएसएफ के साथ किया निरीक्षण, दिए ये निर्देश

Sat, 14 Nov 2026 04:11 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sat, 14 Nov 2026 04:11 PM IST
सार

ताजमहल की सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी ने सीआईएसएफ अधिकारियों संग स्मारक में निरीक्षण किया। सुरक्षा के इंतजामों को परखा। आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

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Police Commissioner and District Magistrate conducted an inspection along with CISF regarding security of Taj
ताजमहल में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते अधिकारी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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विश्व धरोहर ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से शनिवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक और स्थलीय निरीक्षण किया गया।
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निरीक्षण के दौरान शीर्ष अधिकारियों ने ताज परिसर, प्रवेश द्वारों और यमुना किनारे के संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। पुलिस प्रशासन और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से सुरक्षा मानकों, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी और भीड़ नियंत्रण के इंतजामों को परखा।

इस मौके पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार और जिलाधिकारी मनीष बंसल भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर सम
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