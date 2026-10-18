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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   People in Agra will travel in buses that have already been in use for 10 years in the Ghaziabad region.

Agra News: गाजियाबाद क्षेत्र में 10 साल इस्तेमाल हो चुकी बसों में चलेंगे आगरा के लोग

Sun, 18 Oct 2026 03:00 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 03:00 AM IST
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People in Agra will travel in buses that have already been in use for 10 years in the Ghaziabad region.
आगरा। गाजियाबाद क्षेत्र की 10 साल की आयु पूरी कर चुकी 13 रोडवेज बसें आगरा भेजी गई हैं। रोडवेज मुख्यालय के स्तर से हुए फैसले के बाद बसों को आगरा क्षेत्र के तीन डिपो को आवंटित किया गया है। बसों की स्थिति और दस्तावेज की जांच के बाद संचालन किया जाएगा।
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रोडवेज के सेवा प्रबंधक अविनाश चंद्र की ओर से 16 अक्तूबर को जारी आदेश के अनुसार, साहिबाबाद डिपो की पांच बसें ताज डिपो को आवंटित की गई हैं। खुर्जा डिपो की चार बसों में दो बाह और दो फोर्ट डिपो को मिली हैं। बुलंदशहर डिपो की चार बसों में से भी दो बाह और दो फोर्ट डिपो को आवंटित की गई हैं। कुल मिलाकर ताज डिपो को पांच, बाह और फोर्ट डिपो को चार-चार बसें मिली हैं।
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रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक बीपी अग्रवाल ने बताया कि नियमानुसार बसों का संचालन 15 साल तक किया जा सकता है लेकिन एनसीआर क्षेत्र में समय सीमा 10 साल ही है। ऐसे में वहां से बसें भेजी गई हैं। 10 लाख किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद बसों को बेड़े से हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जांच के बाद ही बसों का संचालन किया जाएगा।
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