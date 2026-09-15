Agra News: आरटीओ में कैश नहीं ऑनलाइन होगा भुगतान
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:15 AM IST
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आगरा। आरटीओ कार्यालय में वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन भुगतान ही करना होगा। विशेष और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नकद भुगतान की सुविधा तत्काल बंद कर दी गई है।
परिवहन आयुक्त के सोमवार को जारी निर्देशों के बाद संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय ने यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस बारे में एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार ने बताया कि आवेदक नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। 18 प्रमुख मदों सहित सभी विभागीय सेवाओं का शुल्क डिजिटल माध्यम से ही जमा होगा।
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परिवहन आयुक्त के सोमवार को जारी निर्देशों के बाद संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय ने यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस बारे में एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार ने बताया कि आवेदक नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। 18 प्रमुख मदों सहित सभी विभागीय सेवाओं का शुल्क डिजिटल माध्यम से ही जमा होगा।
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