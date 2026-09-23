फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Patiala holds Agra team to a draw; series to be decided today.

Agra News: पटियाला ने बराबरी पर रोकी आगरा की टीम, सीरीज का फैसला आज

Wed, 23 Sep 2026 02:57 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
Patiala holds Agra team to a draw; series to be decided today.
आगरा। सुख जीवन स्पोर्ट्स अकादमी के मैदान पर चल रही जूनियर बालक मैत्री क्रिकेट सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। दूसरे मुकाबले में पटियाला की टीम ने सुख जीवन स्पोर्ट्स अकादमी आगरा को चार विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। सुख जीवन स्पोर्ट्स अकादमी के निदेशक राजीव सोई ने बताया कि अब दोनों टीमों के बीच बुधवार सुबह 7:30 बजे निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा।
विज्ञापन

टॉस जीतकर सुख जीवन स्पोर्ट्स अकादमी ने पहले बल्लेबाजी की। निर्धारित 30 ओवर के मुकाबले में टीम 79 रन पर ही ऑलआउट हो गई। अर्नब कुनेल ने 25, अरब जैन ने 21 और अभी यादव ने 10 रन बनाए। पटियाला की ओर से यशराज और रवित ने तीन-तीन, जबकि गुफराज सिंह ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पटियाला की टीम ने 13.3 ओवर में छह विकेट खोकर 80 रन बनाते हुए चार विकेट से जीत दर्ज की। गुफराज सिंह ने 25 और प्रिंस ने 26 रन बनाए। सुख जीवन अकादमी की ओर से अभी यादव ने तीन और ओमकार ने दो विकेट हासिल किए।
विज्ञापन

मैच से पहले पटियाला टीम के प्रबंधक एचएस अरोड़ा, आगरा के प्रशिक्षक मनोज कुशवाह सहित अन्य अतिथियों ने सुख जीवन स्पोर्ट्स अकादमी परिसर में पौधरोपण किया। आयोजकों ने बताया कि इसके माध्यम से खेल के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर बलदेव भटनागर, लक्ष्मण स्वरूप यादव, समीर खान, अजय राजपूत, लोकेंद्र यादव, दीपू यादव, राजेश आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed