Agra News: पटियाला ने बराबरी पर रोकी आगरा की टीम, सीरीज का फैसला आज

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टॉस जीतकर सुख जीवन स्पोर्ट्स अकादमी ने पहले बल्लेबाजी की। निर्धारित 30 ओवर के मुकाबले में टीम 79 रन पर ही ऑलआउट हो गई। अर्नब कुनेल ने 25, अरब जैन ने 21 और अभी यादव ने 10 रन बनाए। पटियाला की ओर से यशराज और रवित ने तीन-तीन, जबकि गुफराज सिंह ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पटियाला की टीम ने 13.3 ओवर में छह विकेट खोकर 80 रन बनाते हुए चार विकेट से जीत दर्ज की। गुफराज सिंह ने 25 और प्रिंस ने 26 रन बनाए। सुख जीवन अकादमी की ओर से अभी यादव ने तीन और ओमकार ने दो विकेट हासिल किए।मैच से पहले पटियाला टीम के प्रबंधक एचएस अरोड़ा, आगरा के प्रशिक्षक मनोज कुशवाह सहित अन्य अतिथियों ने सुख जीवन स्पोर्ट्स अकादमी परिसर में पौधरोपण किया। आयोजकों ने बताया कि इसके माध्यम से खेल के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर बलदेव भटनागर, लक्ष्मण स्वरूप यादव, समीर खान, अजय राजपूत, लोकेंद्र यादव, दीपू यादव, राजेश आदि मौजूद रहे।