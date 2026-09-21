Agra News: उम्र को मात देता हॉकी का जुनून, मास्टर्स मुकाबला 5-5 से बराबर

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सुख जीवन स्पोर्ट्स अकादमी मास्टर्स ने मुकाबले में एक समय 2-1 की बढ़त बना ली थी। इसके बाद 2 पैरा वर्कशॉप मास्टर्स ने जोरदार वापसी की। दोनों ओर से लगातार हमले हुए और गोल का सिलसिला जारी रहा। अंतिम क्षणों में 2 पैरा वर्कशॉप मास्टर्स ने गोल कर स्कोर 5-5 कर दिया। इसके बाद कोई टीम बढ़त नहीं बना सकी।सुख जीवन स्पोर्ट्स अकादमी मास्टर्स की ओर से अनुज सिंह ने दो गोल किए। डॉ. जयशंकर सिंह यादव, दिनेश शर्मा और धर्मेंद्र बघेल ने एक-एक गोल किया। टीम की कप्तानी भाई गोपाल भगत ने की। टीम में गौरव रौतेला, गर्जन सिंह, प्रदीप, शकील खान, संजय शर्मा और विजय तोमर भी शामिल रहे।2 पैरा वर्कशॉप मास्टर्स की ओर से पप्पू चौहान ने दो गोल दागे। मेजर नितिन, सूबेदार राजवीर सिंह और कपिल ने एक-एक गोल किया। टीम की कप्तानी मेजर नितिन ने की। सूबेदार राजवीर सिंह, योगी, ललित, आकाश, संदीपन, सरताज वीर सिंह और रमन्ना ने भी मैदान पर योगदान दिया। मैच में अंपायर की भूमिका अजय सिंह राजपूत और धर्मेंद्र राजपूत ने निभाई। इस दौरान आगरा हॉकी मास्टर्स के अध्यक्ष राजीव सोई और देवेंद्र गुप्ता रहे।