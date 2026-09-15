Agra News: खिताब से चूके पारस, बने उप विजेता
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:41 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:41 AM IST
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आगरा। लखनऊ में आयोजित नॉर्थ इंडिया ओपन स्नूकर चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में आगरा के स्टार खिलाड़ी उप विजेता बने। रविवार रात खेले गए फाइनल मैच में दिग्विजय कादियान ने पारस को 5-2 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। दिसंबर 2024 में पारस ने कादियान को इसी स्कोर से हराकर खिताब जीता था। कादियान ने हिसाब चुकता कर लिया।
फाइनल से पहले पारस को रात तीन बजे तक चले सेमीफाइनल मुकाबले में 4-3 से कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। पारस ने बताया कि मैराथन सेमीफाइनल की वजह से फाइनल के अंतिम फ्रेम्स में शारीरिक ऊर्जा कम पड़ गई, जिसका असर खेल पर पड़ा। उत्तर प्रदेश स्नूकर संघ के सचिव विवेक अग्रवाल ने पारस के प्रदर्शन की सराहना की। पारस ने कहा कि अब पूरा ध्यान आगामी यूपी स्टेट चैंपियनशिप पर है।
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फाइनल से पहले पारस को रात तीन बजे तक चले सेमीफाइनल मुकाबले में 4-3 से कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। पारस ने बताया कि मैराथन सेमीफाइनल की वजह से फाइनल के अंतिम फ्रेम्स में शारीरिक ऊर्जा कम पड़ गई, जिसका असर खेल पर पड़ा। उत्तर प्रदेश स्नूकर संघ के सचिव विवेक अग्रवाल ने पारस के प्रदर्शन की सराहना की। पारस ने कहा कि अब पूरा ध्यान आगामी यूपी स्टेट चैंपियनशिप पर है।
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