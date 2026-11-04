फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Pakshalika met with Yogi; proposal for the stadium will be cleared in the cabinet meeting.

Agra News: योगी से मिलीं पक्षालिका, कैबिनेट बैठक में पास होगा स्टेडियम का प्रस्ताव

Wed, 04 Nov 2026 11:28 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
Pakshalika met with Yogi; proposal for the stadium will be cleared in the cabinet meeting.
बाह: लखनऊ में मुख्यमंत्री से मिली बाह की विधायक पक्षालिका सिंह
बाह। लखनऊ में मंगलवार को बाह की विधायक पक्षालिका सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बाह में जमीन के अधिग्रहण, धन के आवंटन के बाद स्टेडियम के निर्माण के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किए जाने की मांग रखी।
विज्ञापन

विधायक ने सीएम योगी को बाह के अर्जुन अवार्डी विजय सिंह चौहान, अजित भदौरिया, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रतन सिंह भदौरिया, मायाराम शर्मा आदि की उपलब्धियां बताकर युवा खेल प्रतिभाओं के लिए स्टेडियम की जरूरत की जानकारी दी। विधायक ने बताया मुख्यमंत्री ने अगली कैबिनेट बैठक में स्टेडियम के प्रस्ताव का पारित होने का आश्वासन दिया है।
विज्ञापन

मुख्यमंत्री ने बटेश्वर को विश्व स्तरीय भव्य एवं दिव्य धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकास एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत के संरक्षण में धन की कोई कमी नहीं आने देने का आश्वासन दिया। विधायक ने बाह को बाघराजपुरा एवं बटेश्वर में अटल राजकीय महाविद्यालय की सौगात देने, बटेश्वर और कैंजराघाट के पांटून पुल का निर्माण कराने, सड़कों के सुदृणीकरण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed