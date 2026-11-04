Agra News: योगी से मिलीं पक्षालिका, कैबिनेट बैठक में पास होगा स्टेडियम का प्रस्ताव

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विधायक ने सीएम योगी को बाह के अर्जुन अवार्डी विजय सिंह चौहान, अजित भदौरिया, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रतन सिंह भदौरिया, मायाराम शर्मा आदि की उपलब्धियां बताकर युवा खेल प्रतिभाओं के लिए स्टेडियम की जरूरत की जानकारी दी। विधायक ने बताया मुख्यमंत्री ने अगली कैबिनेट बैठक में स्टेडियम के प्रस्ताव का पारित होने का आश्वासन दिया है।मुख्यमंत्री ने बटेश्वर को विश्व स्तरीय भव्य एवं दिव्य धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकास एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत के संरक्षण में धन की कोई कमी नहीं आने देने का आश्वासन दिया। विधायक ने बाह को बाघराजपुरा एवं बटेश्वर में अटल राजकीय महाविद्यालय की सौगात देने, बटेश्वर और कैंजराघाट के पांटून पुल का निर्माण कराने, सड़कों के सुदृणीकरण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।