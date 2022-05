आगरा: तेज रफ्तार अनियंत्रित कार डिवाइडर तोड़कर पेट्रोल पंप में घुसी, पांच लोग घायल, मची अफरातफरी

{"_id":"627ca79ae815fa7c9d15b541","slug":"overspeed-car-broke-divider-and-entered-petrol-pump-in-agra","type":"story","status":"publish","title_hn":"आगरा: तेज रफ्तार अनियंत्रित कार डिवाइडर तोड़कर पेट्रोल पंप में घुसी, पांच लोग घायल, मची अफरातफरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 12 May 2022 11:52 AM IST