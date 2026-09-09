संजय प्लेस: इस मार्केट में सिर्फ बेचे जाएंगे कपड़े, अन्य व्यवसाय पर लगी रोक; बैठक में हुआ निर्णय
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 09 Sep 2026 09:37 AM IST
सार
संजय प्लेस कपड़ा मार्केट में अब सिर्फ कपड़े का कारोबार होगा और दुकानें भी कपड़ा व्यापारियों को ही किराए पर दी जाएंगी। दो व्यापारिक संगठनों की बैठक में सहमति बनी है कि दुकानों के सत्यापन के लिए दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों की सहमति जरूरी होगी।
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विस्तार
आगरा के संजय प्लेस कपड़ा मार्केट में कपड़े के अलावा कोई अन्य कारोबार नहीं होगा। कपड़ा व्यापारियों को ही दुकानें किराए पर उठाई जाएगी। सत्यापन के लिए संजय प्लेस क्लॉथ मार्केट और आगरा क्लॉथ मर्केन्टाइल के प्रतिनिधियों की सहमति अनिवार्य होगी। यह निर्णय मंगलवार को दोनों संगठनों की बैठक में हुआ है।
आगरा क्लॉथ मर्केन्टाइल एसोसिएशन की मांग पर संजय प्लेस में कपड़ा मार्केट बनाई थी। जहां 619 दुकान सुभाष नगर में व्यापार करने वाले कपड़ा कारोबारियों को आवंटित की गई। 25 प्रतिशत व्यापारी संजय प्लेस शिफ्ट हो गए लेकिन आवंटन के 22 साल बाद भी 75 प्रतिशत कपड़ा व्यापारियों ने सुभाष बाजार से संजय प्लेस में कारोबार शिफ्ट नहीं किया। इन्होंने रियायती दरों पर आवंटित दुकानों को अन्य व्यवसायों के लिए किराए पर उठा दिया। जिला वाणिज्य बंधु की बैठक में यह मामला उठा।
डीएम ने जांच कराई तो कपड़ा मार्केट में लोहा व अन्य व्यापार होते मिले। जिसके बाद डीएम ने आवंटन निरस्त करने के आदेश दिए थे। इसके बाद दोनों संगठनों ने मंगलवार को बैठक कर आम सहमति बनाई है। संजय प्लेस क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बताया कि सुभाष बाजार से कपड़ा व्यवसाय को संजय प्लेस शिफ्ट करने की मांग डीएम से की जाएगी।
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आगरा क्लॉथ मर्केन्टाइल एसोसिएशन की मांग पर संजय प्लेस में कपड़ा मार्केट बनाई थी। जहां 619 दुकान सुभाष नगर में व्यापार करने वाले कपड़ा कारोबारियों को आवंटित की गई। 25 प्रतिशत व्यापारी संजय प्लेस शिफ्ट हो गए लेकिन आवंटन के 22 साल बाद भी 75 प्रतिशत कपड़ा व्यापारियों ने सुभाष बाजार से संजय प्लेस में कारोबार शिफ्ट नहीं किया। इन्होंने रियायती दरों पर आवंटित दुकानों को अन्य व्यवसायों के लिए किराए पर उठा दिया। जिला वाणिज्य बंधु की बैठक में यह मामला उठा।
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डीएम ने जांच कराई तो कपड़ा मार्केट में लोहा व अन्य व्यापार होते मिले। जिसके बाद डीएम ने आवंटन निरस्त करने के आदेश दिए थे। इसके बाद दोनों संगठनों ने मंगलवार को बैठक कर आम सहमति बनाई है। संजय प्लेस क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बताया कि सुभाष बाजार से कपड़ा व्यवसाय को संजय प्लेस शिफ्ट करने की मांग डीएम से की जाएगी।
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