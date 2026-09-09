फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Only Garment Business Allowed in Sanjay Place Cloth Market, Other Businesses to Be Barred

संजय प्लेस: इस मार्केट में सिर्फ बेचे जाएंगे कपड़े, अन्य व्यवसाय पर लगी रोक; बैठक में हुआ निर्णय

Wed, 09 Sep 2026 09:37 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 09 Sep 2026 09:37 AM IST
सार

संजय प्लेस कपड़ा मार्केट में अब सिर्फ कपड़े का कारोबार होगा और दुकानें भी कपड़ा व्यापारियों को ही किराए पर दी जाएंगी। दो व्यापारिक संगठनों की बैठक में सहमति बनी है कि दुकानों के सत्यापन के लिए दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों की सहमति जरूरी होगी।
 

विज्ञापन
Only Garment Business Allowed in Sanjay Place Cloth Market, Other Businesses to Be Barred
संजय प्लेस आगरा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के संजय प्लेस कपड़ा मार्केट में कपड़े के अलावा कोई अन्य कारोबार नहीं होगा। कपड़ा व्यापारियों को ही दुकानें किराए पर उठाई जाएगी। सत्यापन के लिए संजय प्लेस क्लॉथ मार्केट और आगरा क्लॉथ मर्केन्टाइल के प्रतिनिधियों की सहमति अनिवार्य होगी। यह निर्णय मंगलवार को दोनों संगठनों की बैठक में हुआ है।
विज्ञापन


आगरा क्लॉथ मर्केन्टाइल एसोसिएशन की मांग पर संजय प्लेस में कपड़ा मार्केट बनाई थी। जहां 619 दुकान सुभाष नगर में व्यापार करने वाले कपड़ा कारोबारियों को आवंटित की गई। 25 प्रतिशत व्यापारी संजय प्लेस शिफ्ट हो गए लेकिन आवंटन के 22 साल बाद भी 75 प्रतिशत कपड़ा व्यापारियों ने सुभाष बाजार से संजय प्लेस में कारोबार शिफ्ट नहीं किया। इन्होंने रियायती दरों पर आवंटित दुकानों को अन्य व्यवसायों के लिए किराए पर उठा दिया। जिला वाणिज्य बंधु की बैठक में यह मामला उठा।
विज्ञापन


डीएम ने जांच कराई तो कपड़ा मार्केट में लोहा व अन्य व्यापार होते मिले। जिसके बाद डीएम ने आवंटन निरस्त करने के आदेश दिए थे। इसके बाद दोनों संगठनों ने मंगलवार को बैठक कर आम सहमति बनाई है। संजय प्लेस क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बताया कि सुभाष बाजार से कपड़ा व्यवसाय को संजय प्लेस शिफ्ट करने की मांग डीएम से की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed