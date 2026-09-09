संजय प्लेस: इस मार्केट में सिर्फ बेचे जाएंगे कपड़े, अन्य व्यवसाय पर लगी रोक; बैठक में हुआ निर्णय

विज्ञापन

आगरा क्लॉथ मर्केन्टाइल एसोसिएशन की मांग पर संजय प्लेस में कपड़ा मार्केट बनाई थी। जहां 619 दुकान सुभाष नगर में व्यापार करने वाले कपड़ा कारोबारियों को आवंटित की गई। 25 प्रतिशत व्यापारी संजय प्लेस शिफ्ट हो गए लेकिन आवंटन के 22 साल बाद भी 75 प्रतिशत कपड़ा व्यापारियों ने सुभाष बाजार से संजय प्लेस में कारोबार शिफ्ट नहीं किया। इन्होंने रियायती दरों पर आवंटित दुकानों को अन्य व्यवसायों के लिए किराए पर उठा दिया। जिला वाणिज्य बंधु की बैठक में यह मामला उठा।डीएम ने जांच कराई तो कपड़ा मार्केट में लोहा व अन्य व्यापार होते मिले। जिसके बाद डीएम ने आवंटन निरस्त करने के आदेश दिए थे। इसके बाद दोनों संगठनों ने मंगलवार को बैठक कर आम सहमति बनाई है। संजय प्लेस क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बताया कि सुभाष बाजार से कपड़ा व्यवसाय को संजय प्लेस शिफ्ट करने की मांग डीएम से की जाएगी।