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यूपी: 10 किलो चांदी खरीदी और थमाए जाली नोट, पकड़े गए जीजा-साले की कार से जो मिला; देख पुलिस भी रह गई सन्न

Wed, 30 Sep 2026 07:57 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Wed, 30 Sep 2026 07:57 AM IST
सार

आगरा में 10 किलो चांदी खरीदकर कारोबारी को कागज की गड्डियां थमाने वाले जीजा-साले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की कार से बंद हो चुके 500 और 2000 रुपये के 10.34 लाख रुपये के नोट बरामद हुए हैं।
 

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Old currency notes recovered from brother-in-law duo accused of silver fraud.
पुलिस हिरासत में पुराने नोटों के साथ पकड़े गए ठग अमन और सचिन।पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा में कारोबारी से 10 किलो चांदी खरीद कर कागज की गड्डी थमाने वाले जीजा-साले को पुलिस ने पकड़ा तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आरोपियों की कार से 10.34 लाख रुपये के पुराने नोट (बंद हो चुके 500 के नोट) बरामद हुए हैं। पुलिस अब आरोपियों से इन नोटों के बारे में पूछताछ कर रही है।
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एसीपी हरीपर्वत बजरंग ने बताया कि इटावा निवासी इरशाद अली न्यू आगरा थाना क्षेत्र में जोया आर्नामेंट के नाम से फर्म संचालित करते हैं। इरशाद से गाजियाबाद के गोविंदपुरम निवासी अमन वर्मा और उसके साले सचिन वर्मा निवासी दिल्ली ने 10 किलो चांदी खरीदी थी। पूर्व में दोनों समय से रुपयों का भुगतान करते थे। इस बार 28 सितंबर को आरोपियों ने पांच सौ रुपयों की दो गड्डियां दीं। इरशाद ने भी उन्हें एक बार देखकर जेब में रख लिया। बाद में देखा तो गड्डियों में आगे-पीछे सिर्फ दो नोट लगे थे बाकी कागज थे।

 
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ठगी का एहसास होने पर इरशाद ने आरोपियों से बात की। उन्हें अपनी बातों में लगाकर फिर से आगरा बुलाया। इस पर आरोपी तैयार हो गए। उधर इरशाद ने थाना पुलिस को भी मामले की जानकारी दी। पहले से तैयार पुलिस ने दोनों आरोपियों को भगवान टॉकीज चौराहे से धर दबोचा। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की कार की तलाशी ली तो उसकी डिकी में 10.34 लाख रुपये के अप्रचलित 500 और 2000 के नोट बरामद हुए।

 
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हरियाणा से खरीदे पुराने नोट
आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि हरियाणा में जो लोग नोटबंदी के दौरान अपने रुपये नहीं बदलवा पाए थे, ये उनके रुपये हैं। उन्होंने ये नोट फरीदाबाद निवासी उनके साथी हरेंद्र और अनस से 300 रुपये प्रति एक हजार के पुराने नोट के हिसाब से लिए थे। पुलिस अब इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है।


 

एसीपी हरीपर्वत बजरंग ने बताया कि आरोपियों के पास से कार, दो मोबाइल, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, चार हजार रुपये और बंद हो चुके 10.34 लाख के पुराने नोट बरामद हुए हैं। दोनों को न्यायालय ने जेल भेजा है। वांछित आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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