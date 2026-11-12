Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Now reach Khandauli from Dayalbagh in 25 minutes

Agra News: अब 25 मिनट में पहुंचें दयालबाग से खंदौली

Thu, 12 Nov 2026 02:32 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Thu, 12 Nov 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
Now reach Khandauli from Dayalbagh in 25 minutes
यमुना के पोइया घाट पर बने पांटून पुल से गुजरते वाहन, स्रोत संवाद
आगरा। यमुना के पोइया घाट पर पांटून पुल बुधवार को शुरू हो गया। इससे दयालबाग और खंदौली की राह आसान हो गई। डेढ़ घंटे में तय होने वाली दूरी घटकर मात्र 25 मिनट की रह गई है। इसके साथ ही रामबाग और टेढ़ी बगिया पर लगने वाले जाम से भी राहगीरों को निजात मिल गई है।
विज्ञापन

लोक निर्माण विभाग ने पांटून पुल का कार्य पूरा कर आवागमन शुरू करा दिया है। कुछ छोटे-छोटे कार्यों को भी पूरा किया जा रहा है। बुधवार को इस पर हजारों की संख्या में वाहन गुजरे। भगवान टॉकीज की ओर से खंदौली, सादाबाद, हाथरस, आविदगढ़, मुड़ी, मई की तरफ जाने के साथ-साथ अन्य सैकड़ों गांव के लिए लोगों का आवागमन बना रहा। उन्हें भाई दूज पर रामबाग, टेढ़ी बगिया, वाटरवर्क्स पर जाम लगने वाले चौराहों से नहीं गुजरना पड़ा। पहले त्योहारों पर राहगीर इन्हीं जगह जाम में फंसकर परेशान रहते थे।
विज्ञापन

पोइया घाट पर खंदौली वाले किनारे की तरफ गैस पाइपलाइन का एक बड़ा गड्ढा खुदा पड़ा है। रास्ते के किनारे पर पीपल का बड़ा पेड़ है। इससे वाहनों को कच्चे रास्ते से निकलने में परेशानी हो रही है। उन्हें लोहे की चद्दरों और पीपों के पास से गुजरना पड़ रहा है। पोइया गांव के मुन्ना लाल ने बताया कि इस गड्ढे को 20 दिन से ज्यादा हो गए। गैस कंपनी वालों ने भरा नहीं। इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed