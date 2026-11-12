Agra News: अब 25 मिनट में पहुंचें दयालबाग से खंदौली

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लोक निर्माण विभाग ने पांटून पुल का कार्य पूरा कर आवागमन शुरू करा दिया है। कुछ छोटे-छोटे कार्यों को भी पूरा किया जा रहा है। बुधवार को इस पर हजारों की संख्या में वाहन गुजरे। भगवान टॉकीज की ओर से खंदौली, सादाबाद, हाथरस, आविदगढ़, मुड़ी, मई की तरफ जाने के साथ-साथ अन्य सैकड़ों गांव के लिए लोगों का आवागमन बना रहा। उन्हें भाई दूज पर रामबाग, टेढ़ी बगिया, वाटरवर्क्स पर जाम लगने वाले चौराहों से नहीं गुजरना पड़ा। पहले त्योहारों पर राहगीर इन्हीं जगह जाम में फंसकर परेशान रहते थे।पोइया घाट पर खंदौली वाले किनारे की तरफ गैस पाइपलाइन का एक बड़ा गड्ढा खुदा पड़ा है। रास्ते के किनारे पर पीपल का बड़ा पेड़ है। इससे वाहनों को कच्चे रास्ते से निकलने में परेशानी हो रही है। उन्हें लोहे की चद्दरों और पीपों के पास से गुजरना पड़ रहा है। पोइया गांव के मुन्ना लाल ने बताया कि इस गड्ढे को 20 दिन से ज्यादा हो गए। गैस कंपनी वालों ने भरा नहीं। इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है।