Agra News: माया नगर में खड़ंजा-नाली नहीं, जलभराव से परेशानी
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:35 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:35 AM IST
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बाह। जैतपुर के माया नगर की गली में खडंजा और नाली न होने से जलभराव और कीचड़ की समस्या बनी रहती है। पानी और कीचड़भरे रास्ते में लोग फिसलकर गिरते रहते हैं।
माया नगर, जैतपुर के गुलशन, नाथूराम, दाताराम, विनय, अशोक कुमार, रिंकू, सुनीता देवी, रीना आदि ने एसडीएम बाह विनोद कुमार से इसकी शिकायत की। बताया कि बस्ती का रास्ता ऊबड़ खाबड़ एवं कच्चा है। घरों और बारिश का पानी गली में बहता है। नाली न होने की वजह से होने वाले जलभराव में आए दिन राहगीर फिसल कर गिर जाते हैं। नाथूराम के घर से अशोक फौजी के घर तक 80 मीटर लंबा खड़ंजा बनना है। ग्राम पंचायत ने मिट्टी डलवाई है। खड़ंजा न बनने से बस्ती के लोग परेशान हैं। एसडीएम ने बीडीओ के माध्यम से समस्या के समाधान कराने का आश्वासन दिया है।
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माया नगर, जैतपुर के गुलशन, नाथूराम, दाताराम, विनय, अशोक कुमार, रिंकू, सुनीता देवी, रीना आदि ने एसडीएम बाह विनोद कुमार से इसकी शिकायत की। बताया कि बस्ती का रास्ता ऊबड़ खाबड़ एवं कच्चा है। घरों और बारिश का पानी गली में बहता है। नाली न होने की वजह से होने वाले जलभराव में आए दिन राहगीर फिसल कर गिर जाते हैं। नाथूराम के घर से अशोक फौजी के घर तक 80 मीटर लंबा खड़ंजा बनना है। ग्राम पंचायत ने मिट्टी डलवाई है। खड़ंजा न बनने से बस्ती के लोग परेशान हैं। एसडीएम ने बीडीओ के माध्यम से समस्या के समाधान कराने का आश्वासन दिया है।
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