Agra News: त्योहार से पहले ट्रेनों में नो बुकिंग, बढ़ती वेटिंग ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी

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कई ट्रेनों के स्लीपर में त्योहारों के आसपास 50 तक वेटिंग है। आगरा-अहमदाबाद एक्सप्रेस के एसी तृतीय में करीब 45 वेटिंग चल रही है। मालवा एक्सप्रेस में स्लीपर की बुकिंग कई तारीखों पर बंद है। हुजूर साहेब नांदेड एक्सप्रेस में स्लीपर में 24 और एसी तृतीय में करीब 20 तक वेटिंग है। तमिलनाडु एक्सप्रेस में भी वेटिंग लगातार बढ़ रही है।इसके अलावा सचखंड एक्सप्रेस में 38 से 40, मदुरई सुपरफास्ट एक्सप्रेस में स्लीपर से एसी तक, केरल एक्सप्रेस में 45 से 65, भोपाल एक्सप्रेस में स्लीपर में 35, झेलम एक्सप्रेस में 32 से 50 और मंगला एक्सप्रेस, मुंबई राजधानी, अमृत भारत एक्सप्रेस और अवध एक्सप्रेस में भी लंबी वेटिंग चल रही है। बता दें आगरा कैंट से 50 हजार और आगरा फोर्ट से प्रतिदिन करीब 14 हजार यात्री सफर करते हैं।रेलवे के पीआरओ संजय गौतम ने बताया कि बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाने और नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की व्यवस्था करता है।