संरक्षा निरीक्षण: रेल यात्रियों की सुरक्षा होगी और मजबूत, नई मशीन से ट्रैक की खामियां समय रहते होंगी दूर

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ट्रैक की खामियों को समय रहते दुरुस्त करने, दुर्घटना का जोखिम घटाने और यात्रियों को सुरक्षित व सुगम सफर देने में मदद मिलेगी। आगरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि मथुरा जंक्शन स्टेशन पर कोयला बहुउद्देशीय माल डिब्बा और ड्यूमैटिक मशीन के संबंध में प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत समीक्षा की गई। इसके बाद सीसीआरएस ने बाद डिपो का निरीक्षण किया। यहां कोयला बहुउद्देशीय माल डिब्बे का निरीक्षण कर उसकी कार्यप्रणाली और संरक्षा संबंधी पहलुओं का जायजा लिया।इसके बाद प्लासर इंडिया की ड्यूमैटिक 08-32 सी मशीन का निरीक्षण किया गया। यह उच्च क्षमता वाली ट्रैक दबाने की मशीन है, जिसका उपयोग रेलवे ट्रैक को उठाने, समतल करने, सीध में लाने और दबाने के लिए किया जाता है। इसमें दो स्लीपरों पर एक साथ दबाव डालने की तकनीक और ट्रैक को एकीकृत रूप से ठीक करने की सुविधा है। इससे रखरखाव का काम तेज, सटीक और प्रभावी होगा।जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मशीन में उन्नत डिजिटल प्रणाली, वास्तविक समय निगरानी, दूरस्थ मशीन निगरानी और आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं हैं। यह करीब एक घंटे में 1500 या उससे अधिक स्लीपरों पर काम कर सकती है। इससे कम समय में अधिक ट्रैक का रखरखाव संभव होगा और रेल पटरियों की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। नियमित और सटीक रखरखाव से ट्रैक में होने वाली गड़बड़ियों को समय रहते दूर किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और रेल संचालन की विश्वसनीयता बढ़ेगी। निरीक्षण के दौरान डीआरएम गगन गोयल सहित रेलवे के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।