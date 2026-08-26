फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   New Track Machine To Strengthen Rail Safety On Agra Mathura Route

संरक्षा निरीक्षण: रेल यात्रियों की सुरक्षा होगी और मजबूत, नई मशीन से ट्रैक की खामियां समय रहते होंगी दूर

Wed, 26 Aug 2026 12:08 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 26 Aug 2026 12:08 PM IST
सार

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ने आगरा से मथुरा तक रेल संरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और नई ड्यूमैटिक ट्रैक मशीन का परीक्षण किया। मशीन की मदद से ट्रैक को तेजी और सटीकता से उठाने, समतल करने और सीधा करने के साथ खामियों को समय रहते दूर किया जा सकेगा।
 

विज्ञापन
New Track Machine To Strengthen Rail Safety On Agra Mathura Route
ट्रेन सांकेतिक आगरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा से मथुरा तक रेल यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में रेलवे ने नई पहल की है। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग ने मंगलवार को आगरा कैंट से बाद डिपो और नई ड्यूमैटिक मशीन का निरीक्षण कर ट्रैक की सुरक्षा व्यवस्था परखी। नई मशीन से ट्रैक का रखरखाव अधिक तेजी और बेहतर गुणवत्ता के साथ होगा।
विज्ञापन


ट्रैक की खामियों को समय रहते दुरुस्त करने, दुर्घटना का जोखिम घटाने और यात्रियों को सुरक्षित व सुगम सफर देने में मदद मिलेगी। आगरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि मथुरा जंक्शन स्टेशन पर कोयला बहुउद्देशीय माल डिब्बा और ड्यूमैटिक मशीन के संबंध में प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत समीक्षा की गई। इसके बाद सीसीआरएस ने बाद डिपो का निरीक्षण किया। यहां कोयला बहुउद्देशीय माल डिब्बे का निरीक्षण कर उसकी कार्यप्रणाली और संरक्षा संबंधी पहलुओं का जायजा लिया।
विज्ञापन


इसके बाद प्लासर इंडिया की ड्यूमैटिक 08-32 सी मशीन का निरीक्षण किया गया। यह उच्च क्षमता वाली ट्रैक दबाने की मशीन है, जिसका उपयोग रेलवे ट्रैक को उठाने, समतल करने, सीध में लाने और दबाने के लिए किया जाता है। इसमें दो स्लीपरों पर एक साथ दबाव डालने की तकनीक और ट्रैक को एकीकृत रूप से ठीक करने की सुविधा है। इससे रखरखाव का काम तेज, सटीक और प्रभावी होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मशीन में उन्नत डिजिटल प्रणाली, वास्तविक समय निगरानी, दूरस्थ मशीन निगरानी और आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं हैं। यह करीब एक घंटे में 1500 या उससे अधिक स्लीपरों पर काम कर सकती है। इससे कम समय में अधिक ट्रैक का रखरखाव संभव होगा और रेल पटरियों की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। नियमित और सटीक रखरखाव से ट्रैक में होने वाली गड़बड़ियों को समय रहते दूर किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा और रेल संचालन की विश्वसनीयता बढ़ेगी। निरीक्षण के दौरान डीआरएम गगन गोयल सहित रेलवे के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed