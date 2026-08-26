मिशन सेफ फ्यूचर 2.0: स्कूल के 187 वाहनों के चालान, 49 किए बंद; 52 अनफिट गाड़ियों का होगा सत्यापन

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आरटीओ प्रवर्तन आगरा संभाग अखिलेश द्विवेदी ने बताया कि सभी एआरटीओ प्रवर्तन और यात्री कर अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सूची में शामिल प्रत्येक अनफिट वाहन की मौके पर जांच की जाए। स्कूल प्रबंधन को अपने लेटरहेड पर वाहन की वर्तमान स्थिति लिखकर देनी होगी। यदि वाहन स्कूल परिसर में उपलब्ध है तो उसकी फोटो लेकर संबंधित सूची के साथ लगाई जाएगी।वहीं एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार ने बताया कि केवल कर्मचारियों की मौखिक या लिखित रिपोर्ट पर्याप्त नहीं होगी। प्रत्येक फिटनेस समाप्त वाहन के संबंध में स्कूल प्रबंधन की आख्या ही सूचना का आधार मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 11 से 25 अगस्त के बीच स्कूल वाहनों की फिटनेस और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की गई।अनफिट वाहनों के संचालकों को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजे गए और विभागीय कर्मचारियों ने स्कूलों में जाकर भी नोटिस तामील कराए। स्कूलों से ऐसे वाहनों को सड़क पर नहीं चलाने के संबंध में पत्र भी लिए गए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर असुरक्षित वाहनों से बच्चों को ढोने वाले स्कूलों के खिलाफ मान्यता निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई हो सकती है। किसी अप्रिय घटना की स्थिति में आपराधिक प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी।