मौत का नाला: सीढ़ियों से फिसल गईं शीला, पांच फीट गहरे नाले में जी गिरीं; तड़प-तड़प कर गई जान
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 26 Aug 2026 12:02 PM IST
सार
आगरा के फ्रीगंज में 79 वर्षीय शीला देवी रात में टॉयलेट जाने के दौरान सीढ़ियों से लड़खड़ाकर पांच फीट गहरे खुले नाले में गिर गईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह दुकानदारों ने नाले में शव देखा और परिजन को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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विस्तार
आगरा के फ्रीगंज क्षेत्र में चिम्मनलाल के बाड़ा के पास एक महिला की नाले में गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
फ्रीगंज में चिम्मनलाल के बबाड़े में रह रही 79 साल की शीला देवी की नाले में गिरकर मौत हो गई। वह रात में टॉयलेट जाने के लिए उठी और जीने से नीचे उतरते ही वह लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। सीढ़ी के ठीक नीचे करीब 5 फुट गहरा नाला बना हुआ है जो खुला पड़ा था। इसी में वह गिर पड़ी। सुबह क्षेत्र के दुकानदारों ने उनका शव देखा तो परिजन को सूचना दिए। उनके पति की 3 महीने पहले ही मौत हुई है और एक बेटी पास में ही ससुराल में रहती है मौके पर पुलिस पहुंची और शव नाले से बाहर निकलवाय गया।
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फ्रीगंज में चिम्मनलाल के बबाड़े में रह रही 79 साल की शीला देवी की नाले में गिरकर मौत हो गई। वह रात में टॉयलेट जाने के लिए उठी और जीने से नीचे उतरते ही वह लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। सीढ़ी के ठीक नीचे करीब 5 फुट गहरा नाला बना हुआ है जो खुला पड़ा था। इसी में वह गिर पड़ी। सुबह क्षेत्र के दुकानदारों ने उनका शव देखा तो परिजन को सूचना दिए। उनके पति की 3 महीने पहले ही मौत हुई है और एक बेटी पास में ही ससुराल में रहती है मौके पर पुलिस पहुंची और शव नाले से बाहर निकलवाय गया।
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