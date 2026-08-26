मौत का नाला: सीढ़ियों से फिसल गईं शीला, पांच फीट गहरे नाले में जी गिरीं; तड़प-तड़प कर गई जान

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फ्रीगंज में चिम्मनलाल के बबाड़े में रह रही 79 साल की शीला देवी की नाले में गिरकर मौत हो गई। वह रात में टॉयलेट जाने के लिए उठी और जीने से नीचे उतरते ही वह लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। सीढ़ी के ठीक नीचे करीब 5 फुट गहरा नाला बना हुआ है जो खुला पड़ा था। इसी में वह गिर पड़ी। सुबह क्षेत्र के दुकानदारों ने उनका शव देखा तो परिजन को सूचना दिए। उनके पति की 3 महीने पहले ही मौत हुई है और एक बेटी पास में ही ससुराल में रहती है मौके पर पुलिस पहुंची और शव नाले से बाहर निकलवाय गया। विज्ञापन





फ्रीगंज में चिम्मनलाल के बबाड़े में रह रही 79 साल की शीला देवी की नाले में गिरकर मौत हो गई। वह रात में टॉयलेट जाने के लिए उठी और जीने से नीचे उतरते ही वह लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। सीढ़ी के ठीक नीचे करीब 5 फुट गहरा नाला बना हुआ है जो खुला पड़ा था। इसी में वह गिर पड़ी। सुबह क्षेत्र के दुकानदारों ने उनका शव देखा तो परिजन को सूचना दिए। उनके पति की 3 महीने पहले ही मौत हुई है और एक बेटी पास में ही ससुराल में रहती है मौके पर पुलिस पहुंची और शव नाले से बाहर निकलवाय गया।

आगरा के फ्रीगंज क्षेत्र में चिम्मनलाल के बाड़ा के पास एक महिला की नाले में गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नाले से बाहर निकलवाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।