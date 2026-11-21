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आगरा इलेक्ट्रिक कांट्रेक्टर्स एंड मर्चेंट्स एसोसिएशन के महामंत्री राकेश गुप्ता ने बताया कि बिजली का खर्च अधिक होने के कारण कंपनियों ने लेटेस्ट तकनीकी वाले इलेक्ट्रिक उपकरण बाजार में उतारे हैं। इसमें इलेक्ट्रिक गीजर, मूविंग हीटर, सन हीटर, पानी गर्म करने वाली रॉड समेत कई आइटम आए हैं। कॉम्पैक्ट या पोर्टेबल इलेक्ट्रिक गीजर किचन या बाथरूम में लगा सकते हैं। यहां तक कि इसे ट्रैवलिंग के दौरान भी साथ रख सकते हैं। मूविंग हीटर की भी बिक्री होने लगी है। ये टेबल फैन की तरह घूमकर पूरे कमरे का तापमान बढ़ाएगी। इसे एक स्थान पर रोक भी सकते हैं। ऐसे ही सन हीटर ज्यादा ठंड में भी कारगर है। ये बिजली की कम खपत वाले उपकरण हैं।एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने बताया कि ओवन, इंडक्शन, गैस गीजर, एयर फ्रायर की भी मांग बढ़ने लगी है। ठंड और बढ़ने पर इनकी बिक्री और बढ़ेगी। शादी-समारोह में उपहार देने के लिए भी इनकी खूब खरीद हुई है। दिवाली से ही इनकी मांग होने लगी है।अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ उद्योग व्यापार एसोसिएशन हरेश अग्रवाल ने बताया कि इलेक्ट्रिक सामान की खरीद बढ़ रही है। बाजार में लोग लेटेस्ट तकनीक वाले इलेक्ट्रिक उपकरणों की खरीद कर रहे हैं। कई ऐसे भी हैं, जो ठंड बढ़ने पर आइटम के दाम न बढ़ जाएं, इसके लिए पहले से ही खरीद कर रहे हैं।