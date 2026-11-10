Agra News: तैयारियों में लापरवाही, घाटों की सीढ़ियों से यमुना में डाली जा रही मिट्टी

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बटेश्वर। उत्तर भारत के प्रसिद्ध बटेश्वर मेले के शुभारंभ में महज एक दिन शेष है। तैयारियां अभी भी अधूरी पड़ी हैं। जिला पंचायत की ओर से यमुना घाटों से मिट्टी, हटाने का ठेका दिया गया है, स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार के मजदूर मिट्टी को बाहर फेंकने के बजाय सीधे यमुना नदी में ही डाल रहे हैं। इसके अलावा, मेला क्षेत्र में मुख्य मंदिर से जैन मंदिर मार्ग पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गोकुलनाथ तथा कुंज मंदिर को पुताई से पूरी तरह छोड़ दिया गया है। ग्रामीणों ने जिला पंचायत से अविलंब सभी कार्यों को मानकों के अनुरूप कराए जाने की मांग की है। जिला पंचायत के मेला अधिकारी मासूम रजा ने बताया कि यमुना किनारे और घाटों की सीढ़ियों पर जमा मिट्टी को ट्रैक्टर से बाहर भेजा जाएगा l