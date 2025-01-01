Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   NEET UG: 22 MBBS-BDS seats remained vacant

नीट यूजी: एमबीबीएस-बीडीएस की 22 सीटें रह गईं खाली

Sun, 08 Nov 2026 02:39 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 08 Nov 2026 02:39 AM IST
विज्ञापन
NEET UG: 22 MBBS-BDS seats remained vacant
एसएन में नीट यूजी की काउंसलिंग
एसएन मेडिकल कॉलेज में संचालित यूजी नीट काउंसिलिंग शनिवार को संपन्न हो गई। इसमें निजी कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस की 22 सीटें रिक्त रह गई हैं। मेडिकल कॉलेजों में 219 सीटों पर ही प्रवेश हुआ है। इसके लिए अगले चरण की काउंसिलिंग होगी।
विज्ञापन

काउंसिलिंग प्रभारी डॉ. केएस दिनकर ने बताया कि एसएन, मथुरा के कांति देवी मेडिकल कॉलेज, कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, एसकेएस मेडिकल कॉलेज, आरएसएस मेडिकल कॉलेज, केडी डेंटल कॉलेज और शिकोहाबाद के फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस की 241 सीटें हैं। इसमें एसएन की सीटें भर गई हैं। निजी कॉलेजों में सीट खाली हैं। काउंसिलिंग सह प्रभारी डॉ. भूपेंद्र सिंह ने बताया कि तीन से सात नवंबर तक काउंसिलिंग चली। इसमें अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed