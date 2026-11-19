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यूनियन का कहना है कि आउटसोर्सिंग से रोजगार के अवसर घट रहे हैं और ठेका कर्मचारियों का शोषण बढ़ रहा है। इससे काम की गुणवत्ता और रेल सुरक्षा प्रभावित होने की आशंका है। यूनियन ने रिक्त पदों पर भर्ती और स्थायी कार्यों में आउटसोर्सिंग बंद करने की मांग की। मांगें नहीं माने जाने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी।प्रदर्शन में राकेश पाठक, विजय वीर सिंह, सुकेश यादव, विजय सिंह मीणा, नीरज परिहार, हरिओम भारद्वाज, संजीव जैन, बीएस मीणा, सुनील अग्रवाल, आरके चाहर, प्रदीप कनौजिया, साजमा प्रवीन, निखिल वाजपेयी, बृजपाल सिंह, रविंद्र कुमार सहित सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे।