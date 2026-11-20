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आगरा स्थित पैरा ट्रेनिंग स्कूल में 2 नवंबर से 25 नवंबर तक आयोजित किए जा रहे पैरा बेसिक कोर्स के तहत इन कैडेट्स को पैराशूट जंप का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर निदेशालय के कैडेट्स ने बताया कि शुरुआत में इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने में थोड़ा डर जरूर लगा था, लेकिन विमान से बाहर निकलते ही वह डर खुशी और रोमांच में बदल गया।कैडेट्स के मुताबिक आसमान से ताजमहल का खूबसूरत नजारा देखकर ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे स्वर्ग में हों और यह पल उनके लिए जीवन भर यादगार रहेगा। कैडेट्स ने इंस्ट्रक्टर्स की बेहतरीन ट्रेनिंग की सराहना की। छलांग पूरी होने के बाद सभी कैडेट्स के चेहरों पर गजब का उत्साह और खुशी देखने को मिली।