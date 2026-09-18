Agra News: नेवी ओशन टाइटन्स ने नौ विकेट से जीता मैच

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पहले बल्लेबाजी करने उतरी ग्राउंड कमांडोज की टीम ने 19.3 ओवर में 143 रन बनाए। राम शर्मा ने 72 गेंदों पर नाबाद 108 रन की पारी खेली। जवाब में नेवी ओशन टाइटन्स ने 14.3 ओवर में एक विकेट खोकर 144 रन बनाकर मैच जीत लिया। कप्तान ओम वर्मा ने 52 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए। ओम वर्मा ने चार ओवर में सिर्फ 13 रन देकर तीन विकेट भी चटकाए। उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। नेवी ओशन टाइटन्स ने 33 गेंद शेष रहते नौ विकेट से मुकाबला जीत लिया।

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आगरा। ग्वालियर रोड स्थित सूरजभान रावत क्रिकेट मैदान पर लीग मुकाबले में नेवी ओशन टाइटन्स ने ग्राउंड कमांडोज को नौ विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। ग्राउंड कमांडोज के राम शर्मा के नाबाद शतक के बावजूद टीम ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।