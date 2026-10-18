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Agra News: राष्ट्रीय एकता बाइक रैली का फतेहाबाद में स्वागत

Sun, 18 Oct 2026 02:58 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 18 Oct 2026 02:58 AM IST
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National Unity Bike Rally welcomed in Fatehabad
फतेहाबाद फोटो।नशा मुक्ति जागरूकता बाइक रैली का टोल प्लाजा फतेहाबाद पर डीसीपी पूर्वी ने रैली में
फतेहाबाद। राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए मादक पदार्थों के प्रति जागरूकता बाइक रैली शनिवार शाम फतेहाबाद पहुंची। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर पुलिस उपायुक्त पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने पुष्पगुच्छ देकर रैली का स्वागत किया।
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यह रैली लखनऊ से शुरू होकर अहमदाबाद तक का सफर तय करेगी। पुलिस उपायुक्त अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि इसका उद्देश्य लोगों को मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना है। रैली में शामिल पुलिसकर्मी रास्ते में मिलने वाले लोगों को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देंगे। रविवार को आगरा पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त रैली का भव्य स्वागत करेंगे। इस अवसर पर सहायक पुलिस आयुक्त राम प्रवेश गुप्ता और सहायक पुलिस आयुक्त एएनटीएफ उमेश पवार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
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