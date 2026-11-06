Agra News: ढाबों-रेस्तरां से नगर निगम ने जब्त किए प्लास्टिक के गिलास

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प्रवर्तन दल के साथ बृहस्पतिवार को ईदगाह क्षेत्र पहुंची नगर निगम टीम ने रेस्तरां और ढाबों पर छापा मारा। गंदगी फैलाने वाले रेस्तरां और ढाबों पर जुर्माना लगाया गया। इसी दौरान कई दुकानदारों और रेस्तरां में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं थर्माकोल के गिलास मिले। रवि फास्टफूड पर प्लास्टिक के गिलास में लोगों को शराब परोसी जा रही थी।टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से प्रतिबंधित गिलास जब्त कर लिए। प्रवर्तन दल के प्रभारी राहुल गुप्ता ने दुकानदारों से कहा कि सड़क पर गंदगी न फैलाएं।प्लास्टिक, थर्माकोल की प्लेट और गिलास उपयोग न करें। अभियान का नेतृत्व सेनेटरी इंस्पेक्टर नीरेंद्र ने किया।