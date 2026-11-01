आगरा: होटल-रेस्तरां में सुलगती मिलीं कोयले की भट्ठियां, निगम टीम ने वसूला 1.70 लाख रुपये का जुर्माना

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वहीं, दूसरी ओर दिवाली की सफाई के बाद घरों से निकल रहे कचरे को कुबेरपुर लैंडफिल साइट ले जाने की जगह आग लगाकर निपटाया जा रहा है। यमुनापार, मदिया कटरा, आईएसबीटी, शाहगंज में कचरे के ढेर आग के हवाले कर दिए गए। इनसे निकला धुआं पूरे दिन लोगों की मुश्किलें बढ़ाता रहा।शहर की हवा को प्रदूषित कर रहे होटल-रेस्तरां पर नगर आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई की गई। जोनल स्वच्छता अधिकारी राजीव बालियान के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने छापा मारा तो होटल अतिथि, होटल जिंजर, 199 मटन बिरयानी रेस्तरां और अमृतसर हवेली रेस्तरां में कोयले से संचालित भट्ठियां जलती हुई मिलीं। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भट्ठियों को पानी डालकर ठंडा कराया और संबंधित संचालकों से जुर्माना वसूला गया। यहीं जीएमबी रेस्तरां ने मलबा सड़क पर डाल रखा था। निगम ने दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।निगम अधिकारियों ने रेस्तरां संचालकों से कहा कि दोबारा ऐसा करने पर ज्यादा जुर्माना लगाने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सेनेटरी इंस्पेक्टर मलखान सिंह, संतोष डागर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।होटल अतिथि -25 हजारहोटल जिंजर - 80 हजार199 मटन बिरयानी रेस्तरां - 15 हजारअमृतसर हवेली रेस्तरां - 50 हजारवायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। होटल और रेस्तरां संचालक पर्यावरण नियमों का पालन करें। कोयले की भट्ठियां संचालित करने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। कचरा जलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी।दुकानों की रात में रंगाई-पुताई की जा रही है। इनसे निकल रहा कचरा आग के हवाले किया जा रहा है। पीपलमंडी के पार्षद रवि माथुर ने बताया कि पुराने बाजारों के साथ मंडियों के आसपास और कॉलोनियों में सूखा कचरा जलाकर नष्ट किया जा रहा है। धुएं से लोग परेशान हो रहे हैं। बाग फरजाना के पार्षद शरद चौहान ने बताया कि निगम की ओर से अतिरिक्त कचरा उठाने की व्यवस्था नहीं की गई है। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाले कर्मचारी दिवाली पर घरों से निकल रहे कचरे को नहीं उठा रहे हैं।