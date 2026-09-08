आगरा: रामबाग से हाथरस रोड तक गरजा निगम का बुलडोजर, ध्वस्त किया अतिक्रमण; दुकानों के बाहर रखा सामान जब्त

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नगर निगम की टास्कफोर्स ने रामबाग चौराहे के आसपास अभियान की शुरुआत की। फुटपाथ और सड़क की पटरी पर सामान रखने के साथ काउंटर और अन्य सामान रखा होने से ट्रैफिक जाम हो रहा था। विज्ञापन



यहां से हाथरस रोड तक टीम ने काउंटर, ठेल-धकेल और अन्य सामान हटवाकर फुटपाथ को कब्जा मुक्त कराया। निगम कर्मचारियों ने कहा कि दोबारा अतिक्रमण करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। कार्रवाई के बाद रामबाग चौराहे और हाथरस रोड के कई हिस्सों में फुटपाथ खाली नजर आए। नगर निगम की टास्कफोर्स ने रामबाग चौराहे के आसपास अभियान की शुरुआत की। फुटपाथ और सड़क की पटरी पर सामान रखने के साथ काउंटर और अन्य सामान रखा होने से ट्रैफिक जाम हो रहा था।यहां से हाथरस रोड तक टीम ने काउंटर, ठेल-धकेल और अन्य सामान हटवाकर फुटपाथ को कब्जा मुक्त कराया। निगम कर्मचारियों ने कहा कि दोबारा अतिक्रमण करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। कार्रवाई के बाद रामबाग चौराहे और हाथरस रोड के कई हिस्सों में फुटपाथ खाली नजर आए।

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सड़क किनारे और फुटपाथों पर किए जा रहे अतिक्रमण पर सोमवार दोपहर नगर निगम का बुलडोजर चला। नगर निगम के प्रवर्तन दल ने रामबाग चौराहे से हाथरस रोड तक अवैध कब्जों को हटवाया। दुकानों के बाहर रखे कई काउंटर, ठेल और धकेल जब्त कर लिए गए।