फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Mumbai Social Media Influencer Seeks Police Action in Agra Hotel Waiter Slap Case

यूपी: वेटर को थप्पड़ मारने का मामला पुलिस आयुक्त तक पहुंचा, मुंबई से आगरा पहुंचे इनफ्लुएंसर

Tue, 03 Nov 2026 12:41 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 03 Nov 2026 12:41 PM IST
सार

आगरा के होटल ताज कन्वेंशन में वेटर को थप्पड़ मारने का मामला पुलिस आयुक्त तक पहुंच गया है। मुंबई के सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज करने और पीड़ित कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित रखने की मांग की है।
 

विज्ञापन
Mumbai Social Media Influencer Seeks Police Action in Agra Hotel Waiter Slap Case
सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर फैजान अंसारी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 ताजमहल के पूर्वी गेट स्थित होटल ताज कन्वेंशन में वेटर को थप्पड़ मारने का मामला सोमवार को पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के पास पहुंचा। हालांकि शिकायत पीड़ित ने नहीं की है। मुंबई के रहने वाले एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ने लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन


होटल ताज कन्वेंशन में एक मेहमान ने अंग्रेजी ठीक से न बोल और समझ पाने की वजह से वेटर को थप्पड़ मार दिया था। इस घटना के बाद होटल का संचालन कर रहे एसएलएमजी बेवरेजेज कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक पारितोष लधानी ने आरोपी मेहमान के प्रवेश पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। मगर पुलिस से कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई। इस घटना के बाद मुंबई के सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर फैजान अंसारी सोमवार को आगरा पहुंचे। उन्होंने पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत दी।
विज्ञापन


इसमें मांग की गई है कि होटल प्रबंधन से लिखित शिकायत लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाए। होटल प्रबंधन से यह गारंटी दिलाई जाए कि वह आजीवन पीड़ित कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालेंगे। वह चाहते हैं कि पीड़ित को न्याय मिले। फैजान अंसारी का दावा है कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मिलियन फॉलोअर्स हैं। हालांकि इस मामले में शिकायत लेने के बाद पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर से कहा है कि इस मामले में पीड़ित की शिकायत मिलना जरूरी है। किसी अनजान व्यक्ति की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed