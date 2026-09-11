Agra News: रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार घायल, हंगामा

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पुलिस के अनुसार बृहस्पतिवार की रात करीब 10 बजे बाइक सवार पोस्टमार्टम गेट के बाहर सड़क से गुजर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही हरदोई डिपो की रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक चालक और उसके साथ मौजूद लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए और एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए कहासुनी करने लगे। गाली-गलौज के साथ ही हंगामा होने की सूचना पर कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया और बढ़ रही भीड़ को हटवाकर यातायात सुचारू कराया। सड़क पर हुए हंगामे और वाहनों की भीड़ के कारण काफी देर तक यातायात प्रभावित रहा।पीछे से टक्कर मारने का आरोपबाइक सवार नीतीश यादव ने आरोप लगाया कि वह बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई हरदोई डिपो की रोडवेज बस ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार लोग घायल हुए। सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत की और मामला शांत कराया।