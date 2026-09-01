Agra News: मां की लगन और पति के सपने ने दिखाई राज्य पुरस्कार तक राह

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वर्ष 2010 से वह धनौली प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के पद पर तैनात हैं और तब से लेकर अब तक उन्होंने विद्यालय की तस्वीर ही बदल दी है। संगीता शर्मा का यहां तक का सफर आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि बचपन में अपनी मां की शिक्षा के प्रति लगन और संघर्ष को देखकर उन्होंने शिक्षिका बनने का संकल्प लिया था। वर्ष 2020 में पति के निधन के बाद यह उनके लिए एक बड़ा व्यक्तिगत आघात था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया।उनके पति का सपना था कि स्कूल के बच्चे खूब आगे बढ़ें और जनपद का नाम रोशन करें। इसी सपने को अपना लक्ष्य बनाते हुए उन्होंने विद्यालय में पढ़ाई के साथ-साथ नवाचार और सह-शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। जब उन्होंने विद्यालय का कार्यभार संभाला था, तब बालिकाओं की शिक्षा को लेकर अभिभावकों में जागरूकता की कमी थी। उन्होंने घर-घर जाकर बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय की गतिविधियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से अभिभावकों तक पहुंचाया। परिणाम यह रहा कि आज इस सरकारी स्कूल के बच्चे अटल आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की प्रवेश परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं।