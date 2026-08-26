सावन की झड़ी ने खोली नालों की पोल: आवास विकास की सड़कें डूबीं, हाईवे की दो लेन भी लबालब; ये है तस्वीर

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नेशनल हाईवे पर सिकंदरा चौराहा से खंदारी चौराहा तक सर्विस लेन और सेंट्रल वर्ज के दोनों ओर ढलान पर पानी भर गया। इससे हाईवे के दो लेन पानी में डूब गए। सबसे ज्यादा पानी केके नगर, सिनर्जी हॉस्पिटल के पास, दक्षिणांचल कार्यालय के सामने भर गया। एनएचएआई के भूमिगत नालों की सफाई न होने के कारण सर्विस लेन पानी में डूबा रहा। हालांकि फतेहाबाद रोड, कलेक्ट्रेट, माल रोड, ताजगंज की ओर बारिश ही नहीं हुई।पार्षद सुषमा जैन ने कहा कि जैन मंदिर के सामने वाली सड़क के साथ पार्क वाली रोड पूरी तरह से पानी में डूब गई। नालों की सफाई नहीं कराई गई है, जिस वजह से पानी निकल ही नहीं पा रहा।पार्षद संजू सिकरवार का कहना है कि सीवर की समस्या पहले से है, ऐसे में बारिश होने से सड़कों पर पानी ज्यादा भरा है। यहां नालों की सफाई का बड़ा अभियान चलाया जाए, तब कुछ निजात मिलेगी।पार्षद निरंजन सिंह ने कहा कि सभी सड़कें पानी भरने के कारण खराब हो रही हैं। नालों की सफाई कराई जाए, अन्यथा करोड़ों रुपये की नई बनी सड़कें बर्बाद हो जाएंगी।